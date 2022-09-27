В Ростовской области определили подрядчика для ремонта тротуара на улице одного из поселков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области определили подрядчика для ремонта тротуара на улице в поселке Орловском. На эти нужды планируется потратить более 760 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Орловского района. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика, который будет заниматься капитальным ремонтом тротуара по переулку Чапаевскому в поселке Орловском Орловского района Ростовской области. Речь идет об участке от улицы Максима Горького до улицы Шолохова.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 10 октября по 21 ноября.

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На эти нужды будет потрачено более 3,3 миллиона рублей.