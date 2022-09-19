В Ростове определили подрядчика для благоустройства участка на Гребном канале. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове определили подрядчика, который займется благоустройством участка на Гребном канале. На эти нужды планируется потратить более 44,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен спортивной школой олимпийского резерва №5. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя. В ближайшее время ему предстоит приступить к благоустройству участка в 11 гектаров на территории Гребного канала "Дон". В рамках проведения работ уложат новые коммуникации, установят ворота и калитки, а также оборудуют плиточные тротуары и установят бордюры.

Финансирование будет осуществлять сам заказчик. Все работы необходимо выполнить в период с 29 сентября до 15 декабря нынешнего года.

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Работы будут проходить в три этапа.