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Происшествия26 сентября 2022 13:54

7-летняя девочка попала под колеса иномарки в Волгодонске

Сейчас детали происшествия выясняют сотрудники полиции
Ангелина СКИБА
Несчастный случай произошел на улице Союзной. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Несчастный случай произошел на улице Союзной. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Волгодонске на улице Союзной водитель Volkswagen Touareg сбил 7-летнюю девочку. После этого малышка попала в больницу. О произошедшем днем 26 сентября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как выяснили автоинспекторы, за рулем иномарки находился 46-летний мужчина. Предварительно, он не успел остановить транспорт вовремя, потому что девочка внезапно вышла на «зебру» из-за припаркованной машины.

Несчастный случай зарегистрировали около полудня. После этого детали случившегося начали выяснять сотрудники полиции. Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах, особенная осторожность требуется около пешеходных переходов.

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