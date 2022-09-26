В Ростовской области перевернулась иномарка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 сентября, около шести часов вечера на трассе "Азов-Ейск" в Азовском районе. По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля Mitsubishi Carisma не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина перевернулась.

В результате аварии водитель погиб, потому что не был пристёгнут ремнём безопасности и его выбросило из автомобиля. Прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи лишь констатировали смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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