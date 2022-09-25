Водитель легковушки скончался после столкновения с автобусом в Чалтыре. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием легковушки и автобуса. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в субботу, 24 сентября, около десяти часов вечера в селе Чалтырь в районе дома № 18 на ул. Социалистической. По предварительным данным, 39-летний водитель "ВАЗ-2114" выехал на встречную полосу, где врезался в автобус с 25 пассажирами и водителем.

В результате ДТП погиб водитель "ВАЗ-2114". Он скончался на месте происшествия от полученных травм. Прибывшие к месту аварии медики скорой помощи лишь констатировали смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове отечественный автомобиль сбил 36-летнюю женщину.

За медицинской помощью она обратилась не сразу.