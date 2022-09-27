В Таганроге 32-летний мужчина попал под колеса легковушки

Несчастный случай произошел на улице Тихона Руденко. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Таганроге под колесами автомобиля «ВАЗ-21120» пострадал 32-летний пешеход. Мужчина с травмами попал в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что несчастный случай произошел на улице Тихона Руденко вчера вечером. Предварительно, 44-летний водитель сбил человека, который переходил дорогу примерно в 50 метрах от него, то есть в зоне видимости.

По какой причине отечественная легковушка вовремя не остановилась, неизвестно. Детали, а также кто виновен в произошедшем, теперь должны выяснить сотрудники полиции.

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Сейчас детали происшествия выясняют сотрудники полиции (подробности)