Вузы и больницы Ростова получили фейковые рассылки о мобилизации

Доменное имя отправителя было зарегистрировано в Панаме Фото: Анастасия Осипова

В Ростове-на-Дону ряд вузов и медучреждений получили фейковые рассылки с требованием переслать списки сотрудников, подлежащих частичной мобилизации. Также в липовом «документе» призывали работников на военные сборы. Все было заверено поддельной подписью замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

- Сервер исходящего сообщения принадлежит американской компании Amazon Technologies Inc, предоставляющей хостинг серверов. При этом доменное имя отправителя зарегистрировано в Панаме, - рассказал источник издания.

По мнению эксперта, злоумышленники пытались таким образом посеять панику, но у них ничего не получилось.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили с 21 сентября. Всего по стране собираются призвать 300 тысяч человек. Речь идет о солдатах и офицерах, которые находятся в запасе.

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