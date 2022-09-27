Подвалы жилых домов попросили очистить в Ростовской области

Убрать хлам из помещений, предварительно, рекомендовали спасатели Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области управляющие компании Белой Калитвы действительно получили распоряжения освободить подвальные помещения в многоквартирных домах. Эту информацию журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в местной администрации.

Однако власти подчеркнули, что поставленные задачи никак не связаны с излишними предосторожностями. Подобные работы проводятся уже давно и на постоянной основе - «управляйки» должны следить за тем, чтобы подвалы были в порядке.

Рекомендации убрать хлам из помещений, предварительно, поступили властям от управления по делам ГО и ЧС.

Добавим, ранее снимки с текстом извещения попали в социальные сети. После этого люди начали активно обсуждать документ. В комментариях выдвинули совершенно противоположные предположения, но в итоге пользователи сети сошлись во мнении, что «подвалы расчистить нужно было в любом случае». Также некоторые спросили, собираются ли подобные мероприятия проводить на объектах, «которые находятся в частных руках».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вузы и больницы Ростова получили фейковые рассылки о мобилизации

Электронные письма поступили из-за рубежа (подробности)