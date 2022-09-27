Жителям Ростовской области сообщили, когда стартует отопительный сезон

Жилые дома могут подключить раньше после обращения управляющих компаний или ТСЖ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большинство территорий Ростовской области еще не начали отопительный сезон, однако подачу тепла уже организовали на севере региона. Например, в Верхнедонском районе социальные объекты обогревают с 13 сентября.

Как пояснили донские власти, основным критерием для подключения отопления считается средняя температура. Тепло по трубам пускают, если в течение пяти суток столбики термометров не превышают +8 градусов.

Пока что воздух на Дону прогревается до +20-25 градусов днем и до +10-15 градусов по ночам. Соответственно, говорить о полномасштабном начале отопительного сезона пока рано.

При этом администрации муниципалитетов могут начать сезон раньше. Социальные учреждения подключают по заявкам руководителей, многоквартирные дома - после обращения управляющих компаний или ТСЖ в ресурсоснабжающую организацию.

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