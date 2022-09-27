Рост смертности от COVID-19 зафиксировали в Ростовской области

Коронавирус поражает легочную ткань Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области среди пациентов с COVID-19 вновь увеличивается количество смертельных исходов. Об этом в сюжете «Дон-ТР» заявил начальник ковидного госпиталя Областной клинической больницы Валерий Агабекян.

- Мы видим тенденцию к прогрессу заболевания в виде поражения легочной ткани, у нас увеличился к сожалению процент летальностей. Это связано с поздним обращением и уровнем ревакцинации, - прокомментировал специалист.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки в Ростовской области зарегистрировали 132 новых заболевших. За этот период из-за инфекции умер один человек. Также со вчерашнего дня в стационары попали 52 человека, выздоровели 919 жителей Дона.

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