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Происшествия27 сентября 2022 11:12

В Ростове двое мужчин ограбили пенсионера около вокзала

Подозреваемых уже поймали, они уже во всем сознались правоохранителям
Ангелина СКИБА
Задержанные ответят перед законом по двум уголовным статьям

Задержанные ответят перед законом по двум уголовным статьям

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону 68-летний новочеркасец оказался жертвой грабителей - бандиты напали на мужчину в людном месте и унесли с собой несколько гаджетов. Однако порадоваться добыче злоумышленники так и не смогли, их оперативно задержали, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

- Все произошло на привокзальной площади станции Ростов-Главный. Один из преступников предложил мужчине донести сумки до остановки. После отказа он выхватил из кармана собеседника телефон и сбежал. Когда владелец техники бросился следом, второй хитрец вытащил из сумки два планшета. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей, - рассказали пресс-службе в УТ МВД по СКФО.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемыми в дерзком грабеже оказались двое 35-летних ростовчан, один из которых уже был судим. К этому моменту задержанные уже во всем признались. Теперь их ждет наказание по двум уголовным статьям. Все похищенное вернули хозяину.

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