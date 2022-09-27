В Ростове двое мужчин ограбили пенсионера около вокзала

Задержанные ответят перед законом по двум уголовным статьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону 68-летний новочеркасец оказался жертвой грабителей - бандиты напали на мужчину в людном месте и унесли с собой несколько гаджетов. Однако порадоваться добыче злоумышленники так и не смогли, их оперативно задержали, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

- Все произошло на привокзальной площади станции Ростов-Главный. Один из преступников предложил мужчине донести сумки до остановки. После отказа он выхватил из кармана собеседника телефон и сбежал. Когда владелец техники бросился следом, второй хитрец вытащил из сумки два планшета. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей, - рассказали пресс-службе в УТ МВД по СКФО.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемыми в дерзком грабеже оказались двое 35-летних ростовчан, один из которых уже был судим. К этому моменту задержанные уже во всем признались. Теперь их ждет наказание по двум уголовным статьям. Все похищенное вернули хозяину.

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