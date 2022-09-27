Алексей Логвиненко анонсировал высадку в Ростове более 400 тысяч тюльпанов

День тюльпанонасаждения в Ростове пройдет 22 октября. Фото: Телеграм-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове-на-Дону этой осенью высадят более 400 тысяч тюльпанов. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По его словам, большую часть цветов высадят в районе кольцевых и транспортных развязок. День тюльпанонасаждения в донской столице пройдет 22 октября. Принять участие в высадке и внести лепту в озеленение смогут все желающие.

- Сейчас районы определяют наиболее подходящие места для высадки луковичных цветов, - пояснил градоначальник.

Администрация донской столицы опубликует адреса и сроки проведения посадок на своем сайте позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лаванду высадят в Ростове на Большой Садовой

Растения украсят город в 2022 году (подробнее)