Василий Голубев объявил 2023-й на Дону Годом Матвея Платова

Матвей Платов с 1801 по 1818 годы служил войсковым атаманом Донского казачьего войска. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовской области 2023 год объявлен Годом Матвея Ивановича Платова. Соответствующий Указ в связи с празднованием в следующем году 270-летия донского атамана подписал губернатор донского региона Василий Голубев.

- Убежден, что это будет важным шагом в сохранении богатого исторического наследия нашего донского региона, - отметил глава Ростовской области.

Специально созданный оргкомитет по проведению на территории Ростовской области Года атамана М.И.Платова возглавил замгубернатора Михаил Корнеев. Вопросами подготовки мероприятий в рамках проведения Года атамана Платова займутся представители Всевеликого войска Донского, органов власти, местного самоуправления, науки, культуры и духовенства, которые вошли в состав оргкомитета. План мероприятий на следующий год будет подготовлен до конца года.

Отметим, что Матвей Платов с 1801 по 1818 годы служил войсковым атаманом Донского казачьего войска. В 1805 году он основал город Новочеркасск. Позже участвовал в большинстве крупных сражений Отечественной войны 1812 года.

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