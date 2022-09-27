Валентина Матвиенко открыла в Таганроге обновленные трамвайные маршруты

Валентина Матвиенко высоко оценила реконструкцию трамвайной инфраструктуры. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

В Ростовской области председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Василий Голубев открыли движение по обновленным трамвайным маршрутам Таганрога, сообщает сайт донского правительства.

Речь идет о направлениях №5 и 6, которые должны соединить западную индустриальную и историческую части приморского города. Также представители власти осмотрели новое депо и современный подвижной состав электротранспорта.

Валентина Матвиенко высоко оценила проделанную работу и отметила, что это первый в России подобный проект, который реализовали за очень короткий срок.

- Правительство области, концессионер сделали все для того, чтобы досрочно шесть маршрутов были восстановлены. Безусловно, проект доказал свою успешность, получилось замечательно. Полученный опыт следует распространять в другие регионы, - подчеркнула спикер Совета Федерации.

Масштабность работ отметил и губернатор Василий Голубев. Глава региона сообщил, что в два этапа удалось обновить 45,5 км сети, привели в порядок 50 машин и 8 подстанций, а также установили 102 современные остановки и завершили строительство диспетчерского пункта и депо.

Добавим, также сегодня в честь 90-летия открытия трамвайного движения в Таганроге провели церемонию гашения специальной почтовой марки, посвященной городскому транспорту России. На марке изображен современный трамвай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамвайную инфраструктуру Ростова инвестор планирует модернизировать до 2028 года

Разработку соглашения по капитальному обновлению уже завершили (подробности)