В Ростове 4 из 10 компаний отмечают высокий рост заболеваемости коронавирусом

Работники соблюдают масочный режим, пользуются антисептиками и регулярно дезинфицируют помещения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону компании фиксируют быстрый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил сайт SuperJob 28 сентября.

По данным портала, в донской столице 4 из 10 компаний отмечают скачок заболеваемости ковидом в августе и сентябре.

Отметим, что каждое второе предприятие в городе продолжает соблюдать антикоронавирусные меры, этот показатель выше, чем в марте 2020 года, когда ковид только набирал обороты.

На сегодня организации Ростова проводят вакцинацию и ревакцинацию сотрудников, а также делают ПЦР-тестов. Работники соблюдают масочный режим, пользуются антисептиками и регулярно дезинфицируют помещения. Если кто-то заболевает, то его отправляют на удаленку. Также всех работников обеспечивают витаминами, проводят термометрию и регулярно проветривают помещения.

Некоторые работодатели настаивают на использовании перчаток, соблюдении социальной дистанции и организуют дежурство врача в офисе. На значительное увеличение числа заражений среди сотрудников в августе и сентябре обратили внимание 18% менеджеров по персоналу, на незначительное — 22%. В 51% ростовских компаний не отмечают роста заболеваемости персонала коронавирусом.

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