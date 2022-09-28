Плавучий причал для круизных судов в Таганроге возведут до конца мая 2023 года

Ход работ оценила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко. Фото: сайт правительства РО

Плавучий причал морского порта Таганрога к приему пассажирских судов должны подготовить до конца мая 2023 года. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

По данным властей, изготовление платформы и ее монтаж начали в августе 2022 года. Уже в начале сентября провели тестовую швартовку теплохода. Весной следующего года планируют установить восемь 12-метровых секций причала. После этого все работы будут окончательно завершены.

- Делайте все быстро. Это очень важный объект. Это развитие инфраструктуры, которая приморскому городу крайне нужна. Необходимо ускорить сроки реализации, нет времени на раскачку, - потребовала Валентина Матвиенко.

Губернатор Василий Голубев добавил, что восстановление водного сообщения между портами в акватории Азовского моря, между Таганрогом, Азовом, Ростовом, Ейском - важная задача.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Валентина Матвиенко открыла в Таганроге обновленные трамвайные маршруты

Также председатель Совета Федерации осмотрела новое депо и современный подвижной состав (подробности)