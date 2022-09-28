Строительство торгового центра в Ростове на Буденновском одобрила госэкспертиза

Под капитальное обновление собираются отдать около 2 га Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкспертиза одобрила проект строительства нового торгового центра, который планируют открыть в Ростове на проспекте Буденновском. Официальное извещение об этом уже опубликовали в сети.

Речь идет о здании бывшего винзавода. Предварительно, под капитальное обновление собираются отдать около 2 га. На площадке должны оборудовать торговые, административные и выставочные объекты. Также намерены создать подземную автостоянку.

Ранее сообщалось, что в проект могут вложить около 1,5 млрд рублей инвестиций. Сейчас суммы, требуемые для реализации идеи, неизвестны. Также нет информации о том, когда будут проводить работы.

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