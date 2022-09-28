Василий Голубев пообещал решить проблему нехватки кроватей в воинской части

В часть прибыло военных больше, чем имеется спальных мест. Фто: сайт донского правительства.

До конца дня 28 сентября проблема с нехваткой кроватей и постельного белья в одной из воинской частей Ростовской области будет решена. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава региона Василий Голубев.

По его словам, губернатор увидел в обращениях проблему нехватки кроватей в одной из воинских частей и сразу же разобрался с проблемой.

Оказалось, по словам Василя Голубева, что одномоментно в часть прибыли большое количество ребят из разных регионов, превысившее «объем коечного фонда».

- Сегодня до конца дня поставим кровати и постельные принадлежности в воинскую часть в необходимом количестве, - заверил глава региона.

В комментариях к этому посту в Телеграм-канале Василия Юрьевича жители Ростовской области сразу же пожаловались, что в учебном центре Персиановки на улице Кадамовская отсутствует бесплатная питьевая вода. Поэтому мобилизованные бойцы вынуждены покупать воду за свой счет. Граждане попросили губернатора решить проблему.

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