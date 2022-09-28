Ремонт фасада школы имени Назаретова в Ростове в рамках нацпроекта завершат 12 октября

Обновление здания проводят в рамках нацпроекта «Культура» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону ремонт фасада детской школы искусств имени Кима Назаретова планируют завершить 12 октября. Эту дату в социальных сетях опубликовал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сейчас на объекте установили наружные леса, разобрали облицовочную керамическую плитку, смонтировали армированную сетку, завезли декоративную плитку, - написал Алексей Логвиненко.

Капитальное обновление выполняют в рамках национального проекта «Культура». На эти цели было выделено более 3,8 млн рублей. Средства поступили из федерального, областного и городского бюджетов.

- Национальный проект «Культура» - очень важная и своевременная поддержка. Сейчас, благодаря программе, в городе музыкальными инструментами, оборудованием оснащают и обеспечивают учебной литературой четыре муниципальных детских учреждения дополнительного образования, - пояснил Алексей Логвиненко.

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