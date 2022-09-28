Продажи кнопочных телефонов в Ростове выросли с началом частичной мобилизации

"Смартфоны сегодня не покупают, берут кнопочные телефоны". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фоне частичной мобилизации в ростовских салонах связи увеличились продажи кнопочных телефонов. Об этом корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в одном из местных магазинов.

- Специально мы не вели статистику, - поясняет сотрудник салона сотовой связи. - Но отмечаем, что продажи кнопочных телефонов заметно увеличились. Смартфоны сегодня наоборот не покупают. Если раньше кнопочные вообще никого не интересовали, то сейчас в день их могут штук 5-6 купить, до 10 доходит. Для кнопочных это много.

По словам сотрудника магазина, такая покупательская активность скорее всего связана с тем, что мобилизованным ростовчанам не разрешают с собой брать смартфоны — только кнопочные телефоны. Кнопочный телефон дольше не разряжается и способен держать заряд на протяжении нескольких дней.

Также спросом среди ростовских покупателей-мужчин пользуются пауэрбанки, однако не так сильно, как телефоны, подтверждает продавец.

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