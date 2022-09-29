Полиция: в Ростове появился новый способ краж с банковского счета

Преступника, который перевел чужие деньги, уже разыскивают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 44-летний мужчина лишился своих сбережений после того, как у него украли сумку с банковской картой. Данных, указанных на кусочке пластика, вполне хватило для перевода средств, рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

- Злоумышленник, используя соответствующее программное обеспечение, в режиме онлайн ввел реквизиты и отправил на другие счета 75,2 тысячи рублей, - пояснили в полиции.

Сейчас по факту кражи возбуждено дело. Преступника разыскивают.

Жителям Дона напоминают: если вы внезапно получили запрос на перевод суммы или информацию о снятии средств, лучше сразу же перезвоните по официальным телефонам своего банка. Если финансовые операции проводили не вы, нужно как можно скорее заблокировать карту.

Также следует помнить, что банки никогда не сообщают о «проблемах по счету» и не просят данные по телефону.

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