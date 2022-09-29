В Ростовской области девять рыбаков выловили рыбы на 20 миллионов рублей

У злоумышленников изъяли три катера. Фото: пресс-служба ФСБ по РО

В Ростовской области, в Неклиновском районе, силовики пресекли деятельность браконьеров.

По версии следствия, злоумышленники причинили многомиллионный ущерб государству, ловя рыбу в Таганрогском заливе. Так, у мужчин изъяли более 12 тонн рыбы и рыбной продукции, а еще - три катера.

По оценке специалистов, браконьеры своими действиями нанесли ущерб на сумму 20 миллионов рублей.

- По данному факту проводится предварительная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки» и «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» , - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

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