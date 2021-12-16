Браконьеров с 500 кг рыбы в открытом море задержали ростовские пограничники

Полтонны незаконного улова нашли у трех рыболовов. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области

Очередные браконьеры попались с незаконным уловом. Патрулируя акваторию Таганрогского залива, сотрудники Пограничного управления ФСБ по Ростовской области, задержали трех российских граждан с крупной партией незаконно добытой рыбы. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" рассказали в пресс-службе ведомства.

ДОЛОЖИЛ ДРУЖИНИК

О том, что здесь орудуют браконьеры, доложил один из членов добровольной народной дружины. Он сообщил, что они находятся на траверзе села Павло-Очаково в Азовском районе примерно в десяти километрах от берега.

Пограничники сразу направились туда и задержали троих мужчин за нарушение правил рыболовства и выход в море без уведомления пограничных органов. В катере обнаружили около 500 килограммов рыбы частиковых пород.

В отношении задержанных были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям КоАП «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство», а на владельца катера завели еще и дело за нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах России. Наказание предусматривает штраф вплоть до размера ущерба, который был нанесен, а также конфискацию судна и орудий улова.

Браконьеров нашли в 10 км от берега. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области

А КАК ПРАВИЛЬНО?

Пограничники в очередной раз напоминают, что в Таганрогском заливе действует особый порядок промысловой деятельности, учета и выхода в море маломерных плавсредств. По нему владельцы таких катеров не позднее, чем за два часа до выхода судна, должны уведомить об этом по телефону или радиосвязи сотрудников пограничного управления ФСБ. Пребывание в этой зоне судов для промысла разрешено только в светлое время суток, по согласованию с пограничной службой, а без судового билета нельзя отдаляться от берега больше чем на 2 мили.

Кстати, в с сентябре на охрану водных границ и для борьбы с браконьерством в том числе заступил на службу наших пограничников экспериментальный боевой катер. 30-метровое судно рассчитано на 12 человек экипажа, при необходимости состав можно увеличить вдвое. Может передвигаться в водах с самой малой глубиной и вести патруль непрерывно до 20 суток.

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