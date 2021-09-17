Нет аналогов в России: Экспериментальный боевой катер поступил на службу пограничникам в Азовском море

Корабль, несмотря на свои габариты, легко пройдет по мелководью Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Таганроге торжественно подняли флаг береговой охраны пограничной службы ФСБ над новым кораблем, который поступил на вооружение в дивизион катеров Пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Это новый головной проект пограничных кораблей: он создан для решения задач береговой охраны ФСБ на море и на реках на малой глубине, что позволит эффективно применять судно в Таганрогском заливе Азовского моря. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» своими глазами увидел новую технику на страже границы.

ФЛАГМАН ТАГАНРОГСКОГО ДИВИЗИОНА

Моряки построились в ряд и с интересом смотрят на новую технику, капитан корабля обходит палубу, тщательно проверяет работу всех систем. Судно секретное, поэтому в ближайшее время некоторые об отдельных технических устройствах и применяемых инновациях общественность не узнает.

- Данный корабль пока единственный в своем классе. Судно будет флагманом таганрогского дивизиона погранично-сторожевых катеров, - рассказал капитан корабля Владимир Ходаков. - На нем установлено новейшее штурманское вооружение радиотехническое оборудование, которое значительно превосходит ранее поступившую технику.

Судно рассчитано на 12 человек экипажа, но может разместить до 24 Фото: Артур СЕЛИМОВ

БОЛЬШОЙ, НО ОЧЕНЬ ПРОХОДИМЫЙ

Характеристики корабля впечатляют: 30-метровое судно может вместить на борту 12 человек экипажа, а при необходимости - 24. Не смотря на крупные габариты и бронированное основание, усадка у катера всего 1 метр, что позволяет ему передвигаться в водах с самой малой глубиной. Мощный двигатель в 2400 лошадиных сил способен разогнать корабль до 55 километров в час, а его запасов топлива хватает чтобы вести патруль непрерывно 20 суток.

Бронированный корабль оборудован современными средствами мониторинга морского пространства, новейшими приборами навигации, видеофиксацией, который позволяет обнаружить, опознать и, при необходимости, поразить цель, находящуюся на значительном расстоянии, при помощи автоматического пулеметного вооружения на корме.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора региона Вадим Артемов и начальник Управления ФСБ по Ростовской области Олег Южаков. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области

НАД СУДНОМ ВОДРУЗИЛИ ФЛАГ

Новое судно встречали всем дивизионом. У Военно-морского флота есть традиция: как только в строй вступает новый корабль или катер, над ним поднимается флаг. У пограничников он свой — полотнище зеленого цвета с Андреевским крестом.

- Надеюсь, моряки быстро освоят технику и будут с достоинством нести охрану наших границ, - произнес прибывший на торжественную церемонию начальник Управления ФСБ России по Ростовской области Олег Южаков. Олег Михалович также заметил, что впервые новый корабль построен для Таганрогского морского дивизиона.

Теперь судно полностью перешло в распоряжение пограничников, и они смогут нести свое боевое дежурство.

ДОГНАТЬ КОНТРАБАНДИСТОВ И БРАКОНЬЕРОВ

Уже пять лет в Таганроге, в бухте Андреева, базируется дивизион пограничных сторожевых катеров пограничного управления. Его сформировали для обеспечения безопасности акватории Таганрогского залива Азовского моря, а также проведения рейдов в целях охраны водных биоресурсов.

Если после испытаний пограничники одобрят боевое судно, такие же корабли поступят на службу в других регионах Фото: Артур СЕЛИМОВ

Это судно будет более чем востребовано. Ведь Ростовская область - приграничный регион, где граница достигает около 860 километров, а треть этого расстояния проходит по воде. И сотрудники дивизиона пограничных катеров с честью выполняют свой долг: ведут борьбу с контрабандой оружия и биоресурсов, пресекают наркоторговлю и противостоят организованной преступности.

— Вот посмотрите на какой технике у нас передвигаются браконьеры и контрабандисты, - показывает журналистам экземпляры катеров начальник Управления ФСБ России по Ростовской области Олег Южаков. – Эти лодки очень тяжело догнать, а наши пограничники уже четыре катера таких остановили, и теперь они как трофеи находятся у нас в порту.

С начала 2021 года задержаны и привлечены более 200 правонарушителей, возбуждено уже 50 дел об административном правонарушении в сфере охраны водных биоресурсов. У браконьеров изъято более 2000 тысяч незаконных орудий лова, в том числе 80 км сетей и около полутора тысяч рыб и ракообразных. Удалось выявить и предотвратить ущерб на 77 миллионов рублей.

Если после испытаний пограничники одобрят новое судно, то такие же корабли заступят на службу в других регионах России и смогут охранять границу даже в самых мелких водах.

"Трофеи" - катера, конфискованные у браконьеров и контрабандистов Фото: Артур СЕЛИМОВ

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