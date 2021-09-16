В Таганроге торжественно подняли флаг на новом пограничном катере

В Таганроге торжественно подняли флаг на пограничном судне Фото: Правительство РО

В Таганроге прошло торжественное поднятие флага на новом пограничном сторожевом катере типа «Ламантин». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Он может нести службу на границах как на реке, так и в море. Пограничники будут его использовать в Таганрогском заливе в Азовском море. Корабль бронирован, в нем присутствуют современные средства мониторинга, приборы навигации и видеофиксации, которые позволяют обнаружить, опознать и, при большой необходимости, поразить цель на большом расстоянии.

«Протяженность госграницы, проходящей по территории донского региона, – более 860 км, из них почти 160 – речной и 208 - морской. Сотрудники дивизиона пограничных катеров с честью выполняют свой долг, решая задачи борьбы с контрабандой оружия и биоресурсов, противодействия наркоторговле и противостояния организованной преступности, - цитирует слова замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова управление информации регионального правительства.

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