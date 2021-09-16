Не дали леща: Около 120 кг свежей астраханской рыбы пытались вывезти из Ростовской области за границу

В течение нескольких дней таможенники задержали больше центнера свежей рыбы, которую пытались вывезти из России Фото: Михаил ФРОЛОВ

На таможенном посту в Гуково за несколько дней задержали двух нарушителей. В общей сложности они пытались перевести через границу из России 120 кг свежей рыбы. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе Ростовской таможни Южного таможенного управления.

НАРЫБАЧИЛ НА 70 КГ

42-летний гражданин Украины на автомобиле «Toyota Alphard» спокойно подъехал к таможенному посту в Гуково со стороны России. Во время процедуры осмотра таможенники «просветили» мобильным инспекционно-досмотровым комплексом машину. «Рентген» для автомобиля показал что-то неладное: таможенники заподозрили, что мужчина пытается перевезти через границу ЕАЭС незадекларированные товары.

Водителя попросили открыть багажник и увидели пластиковые ведра, в которых была свежая раба — примерно 70 килограммов улова.

Мужчина объяснил, что рыбачил в Астраханской области и вез улов домой для себя и своей семьи.

"Просветив" машину, таможенники заподозрили, что надо тщательно проверить багажник. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

50 КИЛО ЛЕЩА!

А за несколько дней до этого 41-летний гражданин Украины попал в точно такую историю, правда улова было чуть меньше. Он пытался перевезти через границу без декларирования 50 килограммов свежего леща. Объяснился также: наловил во время рыбалки в Астраханской области.

- По действующему законодательству, рыба, ракообразные (живые, охлажденные, мороженые) в количестве более 5 килограммов не относятся к товарам для личного пользования и подлежат таможенному декларированию, - объяснил начальник таможенного поста Владимир Кодуа. - Кроме того, для вывоза такой продукции также нужно предоставить ветеринарные сопроводительные документы и разрешение Россельхознадзора на вывоз товара, что гражданами сделано не было.

В каждом случае возбуждены дела об административных правонарушениях из-за отсутствия декларации товаров и несоблюдение запретов и ограничений на вывоз продукции.

70 и 50 кг мужчины везли после рыбалки якобы для своих семей. Фото: пресс-служба Ростовской таможни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вот тебе и «ме!»: На границе с Ростовской областью задержали больше 100 коз

Крупную партию мелкого рогатого скота переводили из Украины в Россию (подробнее)

Контрабандисты за взятку в 200 тысяч пытались перевезти через границу крупную партию скота

В партии было более 7000 тысяч голов мелкого рогатого скота (подробнее)