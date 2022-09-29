В Ростовской области задержанный на глазах у полиции попытался уничтожить вещдоки

На Дону суд оштрафовал мужчину, который пытался помешать работе полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в Зимовниковском районе, мужчина пошел под суд из-за того, что мешал полицейским проводить обыски.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, злоумышленник являлся фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества".

В рамках расследования правоохранители и пришли с обысками к мужчине. Не понятно, на что рассчитывал подозреваемый, но он прямо при оперативниках попытался уничтожить предметы, которые могли бы стать уликами или вещдоками,

За это на него завели дело по административной статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

В объединенной пресс-службе судов пояснили, что злоумышленника оштрафовали на две тысячи рублей.

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