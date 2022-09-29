В Миллерово местный житель получил восемь лет тюрьмы за убийство приятеля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Миллерово осудили 55-летнего мужчину за убийство приятеля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.

Следователи выяснили, что в апреле мужчина, будучи у себя дома в слободе Волошино, распивал спиртные напитки со своим 51-летним знакомым. Внезапно между ними разгорелась ссора, злоумышленник схватил нож и нанес своему знакомому 16 ударов по разным частям тела. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

- Суд назначил обвиняемому восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - отмечается в сообщении.

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В убийстве мужчины и попытке убить еще троих незнакомцев подозревается 60-летний житель Элисты.

Следователи возбудили уголовное дело.