В убийстве мужчины и попытке убить еще троих незнакомцев подозревается 60-летний житель Элисты

По версии следствия, местный житель поднял оружие на четверых мужчин, среди которых были и в два раза моложе его самого. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Пугающая история произошла на днях в Элисте. Там под следствие попал 60-летний местный житель, который подозревается в убийстве мужчины и покушении на убийство еще троих местных жителей. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

По версии следствия, ночью пятницы, 16 сентября, житель Элисты 60-ти лет находился в квартире в первом микрорайоне города вместе с четырьмя людьми, которых якобы раньше не знал. Компания собралась достаточно разновозрастная — от 28 лет до 46, а 60-летний подозреваемый — самый старший. Выпили за знакомство. Но в ходе застолья что-то не поделили: вспыхнул конфликт

- На фоне произошедшего конфликта с ранее незнакомыми четырьмя мужчинами подозреваемый нанес им множественные удары ножом, - рассказали в калмыцком следкоме.

Подозреваемый до встречи убитого и пострадавших якобы не знал. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Прибывшие медики зафиксировали у всех колото-резаные раны. В результате полученных травм 39-летний участник событий скончался на месте происшествия. Остальных застали живыми, доставили в больницу и оказали медицинскую помощь.

- По данному факту следственным отделом по городу Элисте возбуждено уголовное дело по статье «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц», - добавили в Следственном управлении СК Калмыкии.

Оперативники полиции и следователи сработали четко и быстро установили и задержали подозреваемого — 60-летнего элистинца.

Следствие продолжается, и сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать обстоятельства преступления. Проводятся судебные экспертизы, потерпевших уже допросили, а в ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи допросили подозреваемого и попавших в больницу пострадавших. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Напомним, в августе в Элисте осудили двоих местных жителей на 12 лет и 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за убийство, пособничество в убийстве и грабеж. В суде было доказано, что они избили товарища чайником и сковородкой и выбросили его из окна четвертого этажа городского общежития. В деле также был замешан алкоголь и имущественный вопрос.

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