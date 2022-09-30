Ситуацию с расселением дома на Кривошлыковском поручил проверить глава СК России

Предварительно, проверку собираются провести в отношении дома на Кривошлыковском

Процессуальную проверку в связи с расселением аварийного дома в Ростове-на-Дону поручил провести глава федерального Следкома Александр Бастрыкин. Об этом говорится в группе «Информационный центр СК России».

- Жительница Ростова сообщила, что проживает в многоквартирном жилом доме 1963 года постройки, который имея износ 54% и подлежащий ремонту, по ее мнению, незаконно признан аварийным. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ по Ростовской области провести процессуальную проверку по озвученным в публичном пространстве доводам, - отмечается в сообщении.

По всей видимости, речь в опубликованном посте идет о ситуации, связанной с домом на Кривошлыковском.

Напомним, особое аварийное положение в постройке и на прилегающей к ней территории ввели после экспертизы - выяснилось, что из-за трещины стены здания могут рухнуть в любой момент. Людей начали расселять во временное жилье, а потом приступили к выкупу квартир. Часть собственников согласились с условиями, остальные же заявили, что намерены остаться в доме и будут отстаивать это решение всеми возможными способами.

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