Утром Ростов-на-Дону заволокло густым туманом

Некоторые ростовчане успели сфотографировать сонный город Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Утром 30 сентября Ростов-на-Дону заволокло туманом. Природное явление видели все, кто рано поднялся на работу и учебу. Некоторые успели сфотографировать сонный город, а потом отправили снимки в редакцию «КП - Ростов-на-Дону».

Судя по фото и сообщениям ростовчан, наиболее густым туман был рано утром, около 6-7 часов. Потом дымка начала медленно таять. Сейчас, около 11 утра, ее уже нет вовсе. К слову, об утреннем тумане сегодня также сообщили жители Батайска.

По данным синоптиков, днем в пятницу в донской столице ожидается переменная облачность. Воздух должен прогреться примерно до +25 градусов. Теплые дни также обещают и на предстоящих выходных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области ожидается резкое похолодание после теплых выходных

Осадков в эти дни не ожидается (подробности)