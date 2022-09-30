В Ростовской области ожидается резкое похолодание после теплых выходных. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области ожидаются теплые выходные, после которых резко похолодает. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

В пятницу, 30 сентября, на Дону в первой половине дня будет стоять пасмурная и туманная погода. Но после обеда из-за туч выглянет солнце. В донской столице и южной части региона столбики термометров поднимутся до отметки в +27 градусов. По северу температура поднимется до +24 градусов. Ночью похолодает до +13...+17 градусов. Осадков донские синоптики на последний сентябрьский день не прогнозируют.

Предстоящие выходные будут ясными и солнечными. Воздух будет прогреваться до +29 градусов. В северной части будет немного прохладнее - до +25 градусов. Осадков по-прежнему не ожидается. Ночью температура понизится до +15...+18 градусов. Ветра практически не будет. Его максимальная скорость составит 1-3 метра в секунду.

А вот с самых первых дней следующей недели начнется похолодание. Небо затянется тучами, температура поднимется лишь до +16...+19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +8…+11 градусов. На протяжении всей недели погода будет пасмурной, по северу области могут пройти кратковременные дожди.

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