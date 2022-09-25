Прохладная погода без осадков ожидает ростовчан в воскресенье. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в воскресенье, 25 сентября, будет стоять ясная, но прохладная погода. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Днем в городе будет ярко светить солнце, осадков не ожидается, воздух прогреется до +18 градусов. Ветер подует с западной стороны со скоростью восемь метров в секунду. Ночью температура упадет до +10 градусов и пройдет небольшой кратковременный дождь.

В Ростовской области 25 сентября погода будет ветреной. Порывы ветра временами могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем будет составлять +14...+19 градусов, а по югу и вовсе потеплеет до +22 С.

С 26 сентября в Ростове синоптики прогнозируют потепление. Температура будет расти с каждым днем. К середине недели она уже будет достигать +26 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на вечер 21 сентября из-за ливней объявили штормовое предупреждение.

Непогода продлится и в последующие два дня.