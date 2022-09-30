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Общество30 сентября 2022 8:27

В Таганроге приостановили движение трамваев по нескольким городским маршрутам

Об этом предупредили местные власти
Ангелина СКИБА
Составы не будут курсировать до 14 часов

Составы не будут курсировать до 14 часов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям и гостям Ростовской области сообщили, что днем 30 сентября в Таганроге была остановлена работа нескольких городских маршрутов. Об этом говорится в сообщении местной администрации.

- 30 сентября с 11 до 14 часов движение трамваев № 5 и № 9 приостановлено, - предупредили власти.

Уточним, изменения в графике движения общественного транспорта связаны с работами на электрических сетях.

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