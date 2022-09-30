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Общество30 сентября 2022 8:47

Теплая и солнечная погода ждет Таганрог в первые дни октября

Прогноз погоды на выходные опубликовали синоптики
Ангелина СКИБА
В приморском городе днем ожидается +22 градуса

В приморском городе днем ожидается +22 градуса

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области жителей Таганрога в начале октября ждет солнечная и теплая погода. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Так, на грядущих выходных - 1 и 2 октября - в приморском городе ожидается +22 градуса днем и около +15 градусов по ночам. Отметим, что с наступлением сумерек в воскресенье возможны осадки.

При этом ветер в указанные два дня должен быть преимущественно южным или юго-западным, не выше 3 метров в секунду.

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