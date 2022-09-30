Двух осужденных рекомендовали помиловать в Ростовской области

Обращения заключенных рассмотрели участники комиссии по помилованию. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области двух осужденных могут помиловать после того, как с их делами ознакомятся губернатор Василий Голубев и президент России Владимир Путин. Рассмотреть материалы заключенных рекомендовала специальная комиссия.

Известно, что один из осужденных имеет «высокие заслуги перед государством и обществом, а второй заключенный заявил о сложных семейных обстоятельствах».

- Оба гражданина раскаялись в преступлениях. Они всячески помогали следствию. Не имеют нареканий по месту отбывания наказания, - говорится в сообщении.

Отметим, что эти два дела только часть от всех поступивших материалов. Все остальные ходатайства не получили поддержки - о помиловании просили люди, которые ранее совершили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Добавим, всего с начала 2022 года специальная комиссия рассмотрела 59 обращений. Четырех человек рекомендовали в качестве кандидатов к помилованию. По одному глава государства решение уже принял - просителю было отказано.

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