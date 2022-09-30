Психолог объяснила ростовчанам, как рассказать ребенку об усыновлении

Главное — это деликатно и осторожно подойти к этому вопросу и не держать его в тайне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Родителям приемных детей зачастую бывает трудно рассказать об этом. Однако психолог Наталья Наумова рассказала NEWS.ru, что сделать это необходимо как можно раньше. По словам специалистов, детям всегда следует знать правду, так как рано или поздно она все равно всплывет.

Главное — это деликатно и осторожно подойти к этому вопросу и не держать его в тайне. Когда ребенка взяли еще младенцем, то он не помнит, как это происходило, однако, ему важно знать об усыновлении. При этом нужно говорить о своих чувствах, насколько он значим в семье. Также не следует говорить плохо о биологических родителях, наоборот, стоит объяснить, что у них была сложная ситуация.

- Ребенку важно знать, что он нужен и приемным, и биологическим родителям, это закладывает уверенность в себе, адекватную самооценку. Это дает старт для развития человека, чтобы быть успешным, счастливым и добиваться целей. Ему важно знать, что родители не могут справиться без него, — рассказала Наталья Наумова.

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