Психолог рассказала ростовчанам, почему так трудно расстаться со старыми вещами

Психолог указала, что люди, которые нацелены на будущее — проще избавляются от воспоминаний, а следовательно и от старых вещей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большинство людей живут прошлым. Из-за этого многие не могут попрощаться со старыми вещами в своем доме, хотя они давно давно уже не используются хозяином. Об этом психолог Светлана Колосова рассказала NEWS.ru.

Принято считать, что старые вещи хранят только пожилые люди. Однако, молодежь тоже любит накапливать ненужные предметы. Например, после окончания школы или университета многие оставляют исписанные тетради или дневники и с теплой ностальгией вспоминают об ушедших годах. По словам Светланы Колосовой, многим это очень нравится.

- Возрастные женщины могут надевать розовую одежду, краситься, как это было в молодости, они помнят, как нравились молодым людям, производили эффект. Они застревают в этих позитивных эмоциях. Это понятный психологический феномен, — рассказала Светлана Колосова.

Психолог указала, что люди, которые нацелены на будущее — проще избавляются от воспоминаний, а следовательно и от старых вещей, так как их ничего не держит и не тормозит на пути к достижениям цели.

- Есть люди, которые живут просто в прошлом, они читают мемуары, идут учиться на историков. Для них это ресурсное состояние. Некоторые люди оставляют старые вещи на всякий случай, а потом говорят, что были правы, сохранив их. Например, девушки 30 лет перебирают бабушкин гардероб и уже понимают жизненный цикл, что скоро эта мода вернется, — пояснила психолог.

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