2300 жителей и бойцов ополчения Донбасса получили лечение в БСМП Таганрога

С начала специальной операции резко возросло количество раненых пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области врачи помогают бойцам народного ополчения и жителям Донбасса. Например, с начала года более 2 300 человек, в том числе 500 детей, получили лечение в таганрогской БСМП. Об этом рассказал главный врач медицинского учреждения Дмитрий Сафронов.

- Преимущественно приходится оказывать помощь при пневмонии, инфарктах, инсультах, гипертонии и военных травмах. При этом с начала специальной операции резко возросло количество осколочных и пулевых ранений, контузий от взрывов, переломов, травм от кусков бетона и земли. Такие раны обычно очень массивные и первично загрязнены, - сообщил Дмитрий Сафронов.

По словам медика, в больнице Таганрога сейчас работает самое крупное в регионе отделение гнойной хирургии на 70 коек. Кроме того, для раненых непрерывно доступны 150 коек травматологии и нейрохирургии.

Добавим, Дмитрий Сафронов - финалист конкурса «Лидеры России» в категории «Здравоохранение». Он стал одним из лучших специалистов, которых объявили победителями трека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко провела совещание по комплексному развитию Таганрога

Она оценила проект трамвайной сети (подробности)