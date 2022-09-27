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Общество27 сентября 2022 19:14

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко провела совещание по комплексному развитию Таганрога

Она оценила проект трамвайной сети
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко провела совещание по комплексному развитию Таганрога.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко провела совещание по комплексному развитию Таганрога.

Фото: Правительство РО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела в Таганроге совещание по комплексному развитию города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

По словам председателя Совфеда, проект трамвайной сети в приморском городе стал первым в стране проектом под ключ. Отмечается, что он был выполнен за короткое время. Валентина Матвиенко также отметила, что Таганрога есть очень большой потенциал и город для местных жителей уже стал открываться с новой стороны.

- Совет Федерации курирует эту тему. У нас есть рабочая группа, мы будем продолжать взаимодействовать с правительством, с ВЭБ.РФ, другими институтами развития, с ДОМ.РФ – чтобы полученный успешный опыт распространять на другие регионы, - отметила Матвиенко.

Также она считает, что необходимо заняться проблемой водоснабжения и водоотведения в городе.

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Валентина Матвиенко проинспектировала ход работ по строительству плавучего причала в Таганроге.

В сентябре здесь уже прошла тестовая швартовка теплохода.