Председатель Совфеда Валентина Матвиенко провела совещание по комплексному развитию Таганрога. Фото: Правительство РО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела в Таганроге совещание по комплексному развитию города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

По словам председателя Совфеда, проект трамвайной сети в приморском городе стал первым в стране проектом под ключ. Отмечается, что он был выполнен за короткое время. Валентина Матвиенко также отметила, что Таганрога есть очень большой потенциал и город для местных жителей уже стал открываться с новой стороны.

- Совет Федерации курирует эту тему. У нас есть рабочая группа, мы будем продолжать взаимодействовать с правительством, с ВЭБ.РФ, другими институтами развития, с ДОМ.РФ – чтобы полученный успешный опыт распространять на другие регионы, - отметила Матвиенко.

Также она считает, что необходимо заняться проблемой водоснабжения и водоотведения в городе.

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В сентябре здесь уже прошла тестовая швартовка теплохода.