Валентина Матвиенко проинспектировала ход работ по строительству плавучего причала в Таганроге. Фото: Правительство РО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила с рабочей поездкой Таганрог. Она побывала в Таганрогском морпорту. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Валентине Матвиенко продемонстрировали ход работ по строительству плавучего причала. Монтаж первых двух секций был начат в августе, а в начале сентября произвели тестовую установку двух первых секций причала в районе берегозащитного укрепления. Затем прошла тестовая швартовка теплохода.

Плавучий причал будет состоять из восьми секций, длина каждой из которых будет составлять 12 метров. Полностью завершить его возведение планируется до конца мая 2023 года. После этого Таганрогский причал будет принимать круизные теплоходы.

- Делайте все быстро. Это очень важный объект. Это развитие инфраструктуры, которая приморскому городу крайне нужна. Необходимо ускорить сроки реализации, нет времени на раскачку, - потребовала Валентина Матвиенко.

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