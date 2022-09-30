В Ростове двух местных жителей осудили за сбыт тяжелых наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице осудили двух местных жителей, которые занимались сбытом тяжелых наркотиков. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники были организаторами группы, которая занималась распространением наркотиков по всей территории области.

- Октябрьский районный суд приговорил первого из обвиняемых к семи, а второго - к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии. Приговоры уже вступили в законную силу, - отмечается в сообщении.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.