Потепление до +27 ждет ростовчан в первый день октября

Осень дает последний шанс выгулять летнюю одежду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону в субботу, первое октября, должна быть теплой. Первые два дня второго месяца осени, по прогнозам донских синоптиков окажутся практически летними по температуре. Публикуем точный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В донской столице будет облачно и без дождей. Ветер будет дуть юго-восточный и южный, а потом переменит направление на юго-западное и западное: скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +26.

В Ростовской области в субботу также будет облачно, но в отличие от донской столицы может пройти недолгий дождь и гроза, а в некоторых территориях даже сильный дождь. Ночью и утром местами опустится туман. Ветер ожидается юго-восточный и восточный, а днем он сменит направление на юго-западное и западное: 5 - 10 метров в секунду и до 12 - 14 - порывы при грозе. Днем температура воздуха поднимется от +21 до +26 градусов, а по югу области - до +28.

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