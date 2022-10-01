В центре Ростова иномарка снесла клумбу, паркомат и перевернулась

В ДТП пострадала только техника и городская среда. Фото: группа Rostov road / Анастасия Талызина

Утром в субботу, 1 октября, в центре Ростова иномарка снесла на тротуаре клумбу, паркомат и перевернулась на крышу. Корреспондент "КП - Ростов-на-Дону" зафиксировал последствия ДТП.

- Паркомат на Буденновском проспекте, недалеко от пересечения с улице Черепахина, кажется, что вырван с корнем, - рассказывает журналист.

На снимке видно, что паркомат от удара упал на землю. Разбита бетонная клумба, а на месте лежат остатки пластикового корпуса автомобиля.

О происшествии также сообщают ростовчане в группе Rostov road в соцсети. На опубликованном очевидцами снимке виден автомобиль "Фольксваген Тигуан", который перевернулся на крышу.

ДТП прокомментировали в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области. Оказалось, что пострадавших в аварии нет - досталось только кроссоверу, паркомату и клумбе.

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