Газета и сайт «Вечерний Ростов» прекратили работу

Многие ростовчане читали газету, сколько себя помнят. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Журналисты «Вечернего Ростова» сообщили в соцсетях о прекращении работы газеты и сайта издания. В соцсетях их прощальные посты собрали десятки комментариев от читателей.

Так, бывшие корреспонденты «Вечерки» - так газету привыкли называть ростовчане — вспомнили трогательное письмо, отправленное в редакцию читательницей.

- Я начала читать «Вечерний Ростов» 55 лет назад и было мне всего одиннадцать лет. Будучи больным, папа писал мне левой рукой: «Купи газету», - приводит слова читательницы Мария Гиченко, которая теперь влилась в коллектив «КП - Ростов-на-Дону». - И вот стою я в очереди, а последний экземпляр достался дяденьке. Плакать стыдно, но слезы по лицу рекой. Рядом стоял счастливчик с «Вечеркой» в руках: «Умница, настоящая ростовчанка, бери газету». Шли годы. При виде в киосках «Вечерки» сердце начинало радостно биться: вот она, родная!

Ростовчане в комментариях выразили сожаление о закрытии газеты.

- Считай, очередной символ Ростова и целой эпохи ушел. Причем хороший символ, - пишет один из пользователей.

- Грустная новость. Больше полувека жила «Вечерка»! - солидарен второй.

- Сколько себя помню, в доме всегда была «Вечерка», - вспоминает ростовчанка. - Дедушка ее выписывал. А теперь газета ушла, как впрочем и детство и молодость

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