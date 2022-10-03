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Общество3 октября 2022 4:58

В Ростове оборудуют новое футбольное поле за 74,7 миллиона рублей

На выполнение всех работ отводится чуть меньше года
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове оборудуют новое футбольное поле за 74,7 миллиона рублей.

В Ростове оборудуют новое футбольное поле за 74,7 миллиона рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове запланировали обустроить новое футбольное поле. На эти нужды планируется направить более 74,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен ростовской спортивной школой № 13. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя, который займется обустройством футбольного поля. Ему предстоит возвести подпорную стену, оградить территорию и непосредственно подготовить футбольное поле с электронным табло. Затем подрядчик должен будет, согласно конкурсной документации, установить трибуны, оборудовать места для тренеров, запасных игроков, судей и медиков, а также служебные помещения.

Финансирование будет осуществляться за счет средств самого заказчика. Все работы необходимо выполнить в течение 363 дней с момента заключения контракта.

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