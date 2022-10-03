В Ростовской области на трассе опрокинулся мусоровоз, есть пострадавший

МКЗ 50-15-ИФ8 врезался в отбойник и перевернулся. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

На трассе Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной в ДТП попал 51-летний водитель мусоровоза. После этого мужчину с травмами увезли в больницу. Детали случившегося озвучили утром 3 октября в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что все произошло вечером 2 октября. Предварительно, водитель МКЗ 50-15-ИФ8 превысил скорость и не справился с управлением, в итоге коммунальная техника врезалась в металлический отбойник и опрокинулась.

Судя по снимкам с места происшествия, из-за аварии была перекрыта большая часть дороги. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: за рулем всегда следует строго соблюдать ПДД. Нельзя превышать скорость и выполнять резкие внезапные маневры.

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