Массовая авария с участием двух иномарок и автобуса произошла в центре Ростова. Фото: ГИБДД по РО.

В центре Ростова случилась массовая авария с участием общественного транспорта. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, около семи часов вечера в районе дома №176 на улице Большой Садовой. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Mercedes ехал со стороны проспекта Кировского в сторону Театральной площади, и не убедившись в безопасности маневра, начал перестроение и столкнулся с автобусом №3А под управлением 41-летнего шофера. По инерции транспорт продолжил движение по инерции и врезался в попутный Kia Rio, за рулем которого был 54-летний мужчина.

В момент аварии в автобусе находилось пять пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Пострадавшие оказались заперты после аварии.