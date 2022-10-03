В Ростовской области построят авиакластер для парка «Патриот»

Авиакластер появится в парке "Патриот". Фото: сайт правительства Ростовской области.

Госучреждение «Ростовоблстройзаказчик» намерено построить на западной окраине села Самбек Неклиновского района авиационного кластера военно-патриотического парка Ростовской области «Патриот». В этих целях сейчас разыскивается подрядчик, который сможет выполнить проектно-изыскательские работы по данному объекту. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.

Заказчик оценивает выполнение работ в сумму 18,7 миллиона рублей, которые будут выделены из бюджета Ростовской области. В результате за эти деньги до конца 2023 года победитель аукциона должен будет разместить на площади 43 тысячи квадратных метров площадку для соревнований по авиамодельному спорту, демонстрационную площадку для летательных аппаратов, а также ограждение с трибунами для зрителей.

Выставочные образцы авиатехники предполагается разместить в ангарах. Также на территории должны быть построены технический ангар, котельная, уборная и два пропускных пункта. Согласно техзаданию, на площадке смогут единовременно площадка собираться до 400 посетителей. Подать заявку участники могут до 17 октября 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В парке «Патриот» пройдет реконструкция освобождения Ростовской области

19-21 августа на Дону состоится Донской военно-исторический фестиваль (подробнее)