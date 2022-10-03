В двух районах Новочеркасска отключат воду

Возобновить подачу ресурса обещают по мере заполнения систем Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области власти Новочеркасска предупредили об отключении воды в двух районах города. Ресурс не сбудут подавать с полуночи 4 октября до 21 часа 5 октября.

- По данным компании «Экотехнологии», планово воду не будут подавать в Первомайском районе и микрорайоне Донском. Это связано с ремонтом технологического оборудования и разводящих сетей, - говорится с сообщении.

Возобновить коммунальную услугу обещают по мере заполнения систем. Добавим, с 18 до 22 часов 4 и 5 октября в Первомайском районе должны организовать подвоз воды.

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