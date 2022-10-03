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Общество3 октября 2022 10:56

В двух районах Новочеркасска отключат воду

Это сделают на время плановых технических работ
Ангелина СКИБА
Возобновить подачу ресурса обещают по мере заполнения систем

Возобновить подачу ресурса обещают по мере заполнения систем

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области власти Новочеркасска предупредили об отключении воды в двух районах города. Ресурс не сбудут подавать с полуночи 4 октября до 21 часа 5 октября.

- По данным компании «Экотехнологии», планово воду не будут подавать в Первомайском районе и микрорайоне Донском. Это связано с ремонтом технологического оборудования и разводящих сетей, - говорится с сообщении.

Возобновить коммунальную услугу обещают по мере заполнения систем. Добавим, с 18 до 22 часов 4 и 5 октября в Первомайском районе должны организовать подвоз воды.

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